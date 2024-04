Fallout 76, contenuti gratis con Game Pass: si festeggia l'uscita della serie di Amazon

Il 2024 sarà un anno atomico per Fallout 76 e i suoi 17 milioni di giocatori: le novità in uscita sono parecchie e, complice l'approdo della nuova serie TV di Fallout sulla piattaforma di Prime Video, sono stati resi disponibili tanti contenuti in-game gratis per i giocatori di Fallout 76. Pronti a riprendere la vostra avventura post-apocalittica?

A fine marzo si è parlato parecchio di Fallout 76 e dell'espansione di Atlantic City con America's Playground. Il titolo degli Xbox Game Studios ha ancora tanto da offrire ai propri giocatori e, soprattutto, agli abbonati a Game Pass: quest'ultimi, infatti, possono già da ora riscattare il New Game Pass Perk per Fallout 76 su PC e console. All'interno di questo pacchetto saranno presenti tanti contenuti utili per i giocatori, ma quali per l'esattezza?

Vault 33 Backpack

S.C.O.R.E. Booster x3

Perk Card Pack x3

Repair Kit x3

Carry Weight Booster x3

Lunchbox x3

Scout’s Banner x3

Fate attenzione, però, perché il tempo a vostra disposizione per riscattare il New Game Pass Perk di Fallout 76 non è molto: esso scadrà il 12 maggio 2024. Avete dunque poco più di un mese per poter accedere ai contenuti in-game rilasciati; come state festeggiando l'uscita della serie TV dell'iconica saga Bethesda? Se siete curiosi di sapere cosa ne pensiamo in merito, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione: la serie Amazon di Fallout è la sorpresa dell'anno.

