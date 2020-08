Fallout 76 continua a crescere: importanti novità di gameplay in arrivo nella Stagione 2

Superati i gravi problemi di lancio di Fallout 76, gli autori di Bethesda non smettono di lavorare agli aggiornamenti del loro GDR a mondo aperto e, con l'ultimo update accessibile dai server del PTS, anticipano alcune delle più importanti novità di gameplay che saranno disponibili entro breve.

La prima e, se vogliamo, la più interessante innovazione promessa da Bethesda è la totale rimodulazione del sistema di progressione dell'esperienza di gioco. Nel tentativo di offrire agli utenti una "Zona Contaminata per tutti", la software house americana punta infatti a scalare in maniera dinamica il livello delle creature e dei nemici in base al livello di esperienza del proprio alter-ego. Anche i giocatori che accederanno alle Squadre Pubbliche di Fallout 76 (come pure alle squadre private) affronteranno nemici il cui livello si adeguerà a quello della media dei livelli esperienza del proprio team cooperativo, e con esso il bottino e i PE ottenuti.

Nel server PTS che precede l'arrivo della prossima patch e i suoi contenuti inediti troviamo anche le Operazioni Giornaliere, delle missioni casuali e ripetibili dove poter mettere alla prova le proprie abilità in eventi contro nemici con mutazioni uniche e abilità speciali. Con l'ultimo aggiornamento, il server pubblico per i test di Fallout 76 riceve anche una versione preliminare del doppio tavoliere Armor Ace e Power Patrol della Stagione 2 che avrà inizio a metà settembre, oltre ad una breve anteprima dei futuri Talenti Leggendari da sbloccare progredendo nei livelli della prossima Season.

Qualora ve la foste persa, vi riproponiamo l'intera scaletta degli aggiornamenti promessi da Bethesda con la ricca Roadmap 2020 di Fallout 76 tra eventi speciali, migliorie al gameplay e aggiunte al lore dell'Appalachia post-apocalittica.