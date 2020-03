Fallout 76 e Coronavirus: i giocatori stanno facendo scorta di carta igienica

Negli Stati Uniti i supermercati sono stati presi d'assalto a causa dell'emergenza Coronavirus e molti cittadini stanno facendo enormi scorte di carta igienica, come testimoniato da vari quotidiani americani. Lo stesso sta però accadendo nel mondo di Fallout 76!

Il motivo non è ben chiaro ma nelle ultime ore i giocatori starebbero spendendo i propri tappi per fare scorta di carta igienica digitale, del resto in periodo di pandemia è bene assicurarsi che questo bene di prima necessità non manchi mai nella propria base, non siete d'accordo? Si tratta in realtà di un modo per alleggerire con ironia una situazione piuttosto pesante a livello internazionale, con molte città completamente chiuse e l'epidemia Coronavirus che continua a diffondersi senza sosta in tutti i continenti.

Ricordiamo che in questo periodo i giocatori di Fallout 76 stanno aspettando l'arrivo della nuova espansione Wasterlanders la quale dovrebbe portare in dote un gran numero di contenuti e attività extra. Wasterlanders sarà disponibile dal 7 aprile in contemporanea con l'arrivo del gioco su Steam, in questi mesi Bethesda ha parlato dello sviluppo di Fallout 76 ammettendo come non tutto sia andato per il verso giusto, in particolar modo al lancio, tuttavia la compagnia non intende abbandonare il progetto e continuerà a lavorare per soddisfare le esigenze della community.