Fallout 76: cosa succederà ai personaggi in caso si perda la connessione?

Sono in molti a chiedersi cosa accadrà ai propri personaggi di Fallout 76 se per problemi tecnici dovesse cadere la connessione? La risposta a questa domanda potrebbe sollevarvi, in quanti i progressi effettuati non andranno perduti in caso di disconnessione.

Bethesda fa sapere che dopo una disconnessione (volontaria o meno) avremo una finestra temporale di dieci minuti per ricollegarci a Fallout 76, se questo non accadrà... nessun problema, perchè in ogni caso il vostro personaggio manterrà l'equipaggiamento in proprio possesso e al ritorno online lo troverete nello stesso identico punto, pronto per ricominciare, anche in caso di cambio server. Questo sistema è stato pensato per creare una continuità nell'esperienza di gioco, dunque le disconnessioni dalla rete non causeranno particolari problemi in-game.

Fallout 76 sarà disponibile dal 14 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, questo weekend si terrà uno Stress Test su Xbox One per testare la capacità dei server mentre la Beta prenderà il via il 23 ottobre sulla piattaforma Microsoft e il 30 dello stesso mese su PS4 e Windows.