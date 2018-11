Fallout 76: crash dei server lanciando tre bombe nucleari in simultanea!

Il lancio contemporaneo di tre bombe atomiche nuoce gravemente alla salute dei server di Fallout 76, o almeno questa è l'amara conclusione a cui sembrano essere giunti i membri di un gruppo di sopravvissuti del West Virginia che ha provato a compiere questo curioso esperimento.

Il team che si è cimentato in questa sfida è lo stesso che, nelle scorse ore, è riuscito a ottenere i codici di lancio e a sganciare per primo un missile nucleare dall'uscita della versione "day one" del controverso kolossal post-apocalittico di Bethesda.

Il video resoconto dell'evento, registrato sul canale YouTube di Nickaroo93, mostra l'intrepido gruppo di appassionati della serie di Fallout pianificare la detonazione contemporanea di tre bombe atomiche sulla medesima area della Zona Contaminata della Virginia Occidentale.

Nonostante l'apparente assenza di glitch o di rallentamenti di sorta nella triplice animazione dell'esplosione, nei secondi immediatamente successivi al "fattaccio" il server su cui era ospitata la partita è andato in crash e ha riportato tutti i membri del gruppo di Nickaroo93 (e conseguentemente tutti gli altri partecipanti alla sessione multiplayer) alla schermata iniziale del gioco con l'eloquente messaggio di disconnessione.

Se confermata da altri abitanti del Vault 76, la vulnerabilità legata alla triplice detonazione di missili nucleari nella medesima zona dell'Appalachia potrebbe inficiare negativamente sulla già non esaltante esperienza di gioco di chi ha deciso di acquistare al lancio l'ultima fatica ruolistica di Todd Howard e compagni.

Prima di lasciarvi al video di Fallout 76 che testimonia il crash dei server causato dall'esplosione in simultanea delle bombe atomiche, consigliamo ai più curiosi di leggere il resoconto sulle prime 30 ore di gioco realizzato da Alessandro Bruni in attesa della recensione del titolo che troverete su queste pagine nei prossimi giorni.