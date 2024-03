Fallout 76 è ancora senza cross-save: 'Mi manda fuori di testa', ammette Phil Spencer

Quella di Fallout 76 è sicuramente un'esemplare storia di rinascita, con Bethesda Game Studios che è riuscita a superare le critiche del debutto e trasformare nel tempo l'esperienza di gioco tramite un supporto solido e costante. Tuttavia, il gioco non include ancora una funzionalità essenziale: il cross-save.

Per anni, i giocatori hanno chiesto a Bethesda di implementare il cross-save, e Phil Spencer, il leader di Microsoft Gaming, è soltanto l'ultimo dei fan di Fallout a sottolineare il proprio malcontento per la mancanza di questa feature nel gioco.

In un'intervista con Polygon, nel mentre si discuteva di piattaforme portatitili da gaming, Spencer ha affrontato il tema dell'avere tutti i propri giochi in un unico posto, i salvataggi e tutti gli altri tipi di contenuti digitali. Ad un certo punto, Spencer si è lasciato andare ad una ammissione, spiegando come Fallout 76 "lo faccia impazzire" perché non ha la funzionalità del cross-save:

"Ci sono tutti i miei giochi? Tutti i miei giochi vengono visualizzati con i file di salvataggio che desidero? Ti dirò un gioco che in questo momento non funziona - mi sta facendo impazzire - è Fallout 76. Non ha il salvataggio incrociato". Questo non consente, ad esempio, di trasferire i propri salvataggi da PC a Xbox e viceversa, ed è chiaramente qualcosa che non va particolarmente a genio a Phil Spencer. Chissà che le dichiarazioni del leader di Xbox non smuovano il team di Bethesda e che non ci siano novità al riguardo nel prossimo futuro.

