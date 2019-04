Fallout 76: ecco tutti i dettagli sui Cunicoli, nuova attività endgame

Mancano ormai pochi giorni all'arrivo del nuovo aggiornamento di Fallout 76 che vedrà l'arrivo dei Cunicoli, una nuova attività che sembra essere dedicata esclusivamente ai giocatori che hanno raggiunto l'endgame.

Nel nuovo episodio di Dentro il Vault, appena pubblicato sul blog ufficiale, gli sviluppatori hanno finalmente fornito qualche dettaglio aggiuntivo su questi pericolosi dungeon, situati proprio sotto Harper Ferry. Se prima della Grande Guerra questi sotterraneri erano popolati da criminali e persone da cui stare alla larga, dopo le esplosioni nucleari si sono trasformati in un rifugio sicuro per chi temeva i pericoli della Zona Contaminata. A quanto pare la Confraternita d’Acciaio ha ricevuto una richiesta di soccorso da questa particolare area della mappa e, purtroppo, la squadra inviata non ha mai fatto ritorno. I giocatori dovranno quindi scoprire cosa sta succedendo nei Cunicoli e, per farlo, dovranno accedervi tramite i tombini di Harpes Ferry, che potete trovare vicino all'armeria e nei pressi della Highway 65. Per avviare la missione chiamata "Gestione rifiuti" dovrete interagire con il cadavere di uno Scriba della Confraternita d'Acciaio, che custodisce informazioni utili alla partenza della quest.

Questa tipologia di attività può essere affrontata da 2 o più giocatori di livello 50 e, se siete ben equipaggiati e abbastanza abili, potrete riuscire anche a completarla senza l'aiuto dei compagni. Sebbene la quest possa essere completata una sola volta, i giocatori avranno la possibilità di ripetere il dungeon più e più volte per accumulare bottino extra e un bel po' di punti esperienza.

Il team di sviluppo ha anche fornito qualche informazione aggiuntiva sulla Macchina Fotografica, il cui arrivo è previsto entro la fine del mese e non con il prossimo aggiornamento come annunciato in precedenza. Questo accessorio dovrà essere recuperato dal cadavere di un turista e potrà essere equipaggiato come una tradizionale arma. Grazie alla macchina SnapMatic potrete scattare foto anche durante uno scontro e, per farlo, avrete bisogno di craftare delle pellicole al tavolo da lavoro.

Vi ricordiamo che l'aggiornamento con i Cunicoli arriverà gratuitamente il prossimo 16 aprile 2019 su PC (tramite il client Bethesda.net), PlayStation 4 e Xbox One. Sapevate che il Negozio Atomico ha messo in vendita i primi oggetti non cosmetici?