Fallout 76: tutti i dettagli sulla Settimana della Carne, il nuovo evento

Tra poco meno di due settimane partirà un nuovo e particolare evento di Fallout 76 intitolato Settimana della Carne, durante il quale i giocatori potranno interagire in vari modi con Grahm, il bizzarro mutante che vaga per il West Virginia con lo scopo di vendere preziose merci.

L'evento in questione avrà il via il prossimo 30 luglio 2019 e durerà per una sola settimana, durante la quale potrete partecipare a due diversi mini-eventi: Carne selvaggia e Grahm il cuoco. Il primo consiste in eventi pubblici che si attivano ogni 15 minuti in tre diverse aree della mappa, all'interno delle quali i giocatori dovranno cacciare creature di vario genere per procurare a Grahm la carne necessaria per la sua braciata. Gli animali da eliminare saranno di vari livelli, in modo da consentire sia ai veterani che ai nuovi arrivati di procurarsi gli oggetti necessari per darli poi al mutante in cambio di Scrip Leggendari.

Grahm il cuoco è invece un evento che si attiva ogni ora e durante il quale i giocatori dovranno completare attività di vario genere come spegnere incendi, intrattenere il cuoco con i propri strumenti musicali e tanto altro. Si tratta di un evento "pacifico" che non richiederà in alcun caso l'utilizzo di armi e sarà quindi completabile da qualsiasi giocatore a prescindere dal proprio livello e dal proprio equipaggiamento. In questo caso riceverete come ricompense per il completamento degli oggetti a tema barbecue con i quali potrete personalizzare il vostro avatar.

Se ciò non bastasse, gli sviluppatori hanno promesso novità sul futuro del gioco all'imminente Quake Con 2019 e, nel corso dei prossimi giorni, dovrebbe arrivare una soluzione ai fastidiosi problemi della patch 11 di Fallout 76. Avete già letto dei miglioramenti in arrivo per Nuclear Winter, la modalità battle royale di Fallout 76?