Fallout 76, diffondete l'amore! Sfide e ricompense nel nuovo evento di gioco

La magia di San Valentino ha contagiato anche l'Appalachia: in occasione del lancio del tanto atteso aggiornamento all'inventario di Fallout 76, Bethesda ha dato il via ad un nuovo evento di gioco intitolato Diffondi l'Amore.

Fino al prossimo 16 febbraio nel negozio atomico troverete ad aspettarvi la skin gratis Spezzacuore per la chiave idraulica. Una volta riscattata, usatela per completate le sfide giornaliere e settimanali in modo da ricevere nuove ricompense estetiche e consumabili. Ogni giorno durante l'evento Diffondi l'amore potrete ottenere cestini per il pranzo, pacchetti di carte Talento e kit di riparazione sconfiggendo i nemici impugnando lo Spezzacuore. In aggiunta, completando le sfide settimanali con lo Spezzacuore equipaggiato riceverete nuovi completi e persino una nuova variante della tenda Backwoods Bungalow.



Fallout 76, ricordiamo, è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Microsoft Store, Steam e Bethesda Store). Il primo aggiornamento del 2021 ha aggiunto tre nuove schede all'inventario (Nuovi, Armature e Cibi/Bevande), ha portato il limite della cassa di scorte a 1.200, ha modificato il colore dei contorni in modalità costruzione per facilitare la visione ai daltonici e altro ancora.