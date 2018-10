Fallout 76: Digital Foundry analizza la build non definitiva per Xbox One X

Digital Foundry ha pubblicato l'analisi della build non definitiva di Fallout 76 per Xbox One X, protagonista di uno Stress Test durante lo scorso weekend. Ma cosa se la cava questa versione sulla più recente console della casa di Redmond?

La build dello Stress Test con ogni probabilità sarà la stessa che verrà utilizzata per la fase Beta (al via il 23 ottobre su Xbox One, il 30 dello stesso mese su PlayStation 4 e PC) e secondo Digital Foundry non riesce a raggiungere i 4K nativi su Xbox One X, a differenza di quanto accadeva invece con la versione ottimizzata di Fallout 4.

I tecnici di DF non si sono sbilanciati sulla risoluzione effettiva, limitandosi a dichiarare come "questa build di Fallout 76 non raggiunge i 4K nativi e anche alcune texture si presentano con una risoluzione insolitamente bassa, ottimo lavoro invece per quanto riguarda la Draw Distance, che contribuisce a rendere alcuni scorci assolutamente mozzafiato".

La testata comunque afferma come ci siano ampi margini di miglioramenti e ricorda che la versione analizzata non è quella definitiva, manca esattamente un mese al lancio di Fallout 76 e il team ha ancora tempo per effettuare ritocchi tecnici e migliorare la qualità delle texture.