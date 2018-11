Fallout 76: Digital Foundry analizza la patch 1.02 da 50 GB

Questa settimana Bethesda ha pubblicato una nuova patch di Fallout 76 che porta il gioco alla versione 1.02: l'aggiornamento pesa circa 50 GB ma migliora realmente le performance del gioco? Digital Foundry ha provato a scoprirlo...

Secondo quanto riportato nel changelog, con l'aggiornamento 1.2 di Fallout 76 Bethesda ha messo pesantemente mano al codice del gioco con l'obiettivo di migliorare il comparto tecnico, obiettivo non riuscito al 100% visto che alcuni problemi persistono, come evidenziato da Digital Foundry.

DF non ha riscontrato nessun cambiamento per quanto riguarda la risoluzione, così come per le performance generali, piccoli miglioramenti nel framerate su Xbox One X dove sono stati risolti alcuni bruschi cali (con perdite fino a 10fps) mentre la versione PS4 Pro presenta ancora problematiche simili con il framerate che nelle situazioni più concitate scende fino al 19/20 fps al secondo, in particolar modo utilizzando armi che mostrano fiamme vive su schermo.

Fallout 76, afferma Digital Foundry "non è un completo disastro" certo è che Bethesda dovrà continuare a lavorare sul comparto tecnico e sulla gestione degli aggiornamenti, i quali non sembrano essere incrementali, obbligando quindi i giocatori a riscaricare più volte gli stessi file, da qui il peso "monstre" degli aggiornamenti pubblicati fino ad oggi.