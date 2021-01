Fallout 76, disponibile l'aggiornamento per l'inventario: novità e peso della patch

Bethesda ha mantenuto la parola, e quest'oggi ha lanciato il primo grande aggiornamento del 2021 per Fallout 76. La patch interviene su molteplici aspetti, ma è sicuramente l'inventario ad aver subito le modifiche più sostanziali. Scopriamo tutte le novità.

PC (Steam) : 1.5.1.26 (2,0 GB)

: 1.5.1.26 (2,0 GB) PC (Bethesda.net) : 1.5.1.26 (1,6 GB)

: 1.5.1.26 (1,6 GB) PC (Microsoft Store) : 1.5.1.26 (5,0 GB)

: 1.5.1.26 (5,0 GB) PlayStation 4 : 1.5.1.25 (4,2 GB)

: 1.5.1.25 (4,2 GB) Xbox One: 1.5.1.25 (4,8 GB)

L'inventario è stato migliorato con l'aggiunta di nuove schede, tra cui: "Nuovi", che tiene traccia di tutti gli oggetti recuperati in una sessione di gioco, dal più al meno recente; "Armatura", che serve a tenere separate le armature dagli altri capi d'abbigliamento; "Cibi/Bevande", che raccoglie questa tipologia di oggetti in modo da separarli dagli elementi curativi (le sostanze e i sieri rimarranno in "Primo Soccorso). In aggiunta a ciò, è stata ingrandita la cassa delle scorte da 800 a 1.200 unità di stoccaggio, è stato aggiunto un indicatore per il peso di un mucchio di elementi dell'inventario ed è stata modificata la descrizione che compare quando si visualizza l’anteprima degli erogatori di un altro giocatore: d'ora in avanti mostrerà il numero di stelle (1, 2 e 3) delle armi e armature leggendarie in vendita.

Miglioramenti anche per l'interfaccia utente: è stato introdotto un pulsante a ogni pagina di categoria nel negozio atomico ed è stato modificato il colore dei contorni degli oggetti posizionabili nel C.A.M.P. da verde a blu, per facilitare la visione da parte dei daltonici. Per consultare la lista di tutti i bug risolti dal nuovo aggiornamento, vi invitiamo invece a recarvi sul sito ufficiale di Fallout 76.