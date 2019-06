Fallout 76: disponibile l'aggiornamento che migliora l'esperienza di Nuclear Winter

Sembra proprio che Bethesda voglia puntare molto sulla battle royale di Fallout 76, Nuclear Winter, e l'aggiornamento pubblicato nelle ultime ore migliora sensibilmente alcuni aspetti di questa nuova modalità.

Tra le principali novità della patch troviamo infatti la possibilità di impostare un sottoarmatura predefinito esclusivamente per la battle royale, un bilanciamento nella generazione di forzieri e alcuni cambiamenti alla frequenza di armi come le Carabine da combattimento automatiche e le Mitragliatrici. Non mancano poi piccoli ritocchi per la modalità classica, visto che l'aggiornamento include una notevole quantità di bugfix che dovrebbe migliorare ulteriormente la stabilità di gioco.

Un'altro importante obiettivo di questa patch è quello di avviare il passaggio dalla fase di "pre-beta" di Nuclear Winter a quella di "beta".

L'aggiornamento alla versione 10.5 vi obbligherà a scaricare circa 3 GB su PlayStation 4 e Xbox One e un solo GB su PC. Nel caso in cui voleste leggere ogni singola novità di questo update, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale, dov'è appena stato pubblicato il changelog.

Sapevate che Pete Hines ha recentemente dichiarato che Bethesda non ha mai pensato nemmeno per un momento di abbandonare Fallout 76? Pare inoltre che il supporto alle mod di Fallout 76 sia ancora in sviluppo e non sia stato cancellato.