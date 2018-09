Fallout 76: annunciate le date della Beta, pubblicata l'intro del gioco

Bethesda ha annunciato che la Beta di Fallout 76 sarà disponibile dal 23 ottobre su Xbox One, e dal 30 settembre anche su PlayStation 4 e PC. Con l'occasione è stato pubblicato il filmato introduttivo ufficiale del gioco: lo trovate in cima alla notizia.

Fallout 76 verrà pubblicato ufficialmente il 14 novembre, ma la prima occasione di provare il gioco avverrà molto prima. Bethesda è lieta di annunciare che la B.E.T.A. sbarcherà su Xbox One martedì 23 ottobre e una settimana dopo, martedì 30 ottobre, su PlayStation 4 e PC. Pre-ordinare Fallout 76 sarà l'unico modo per accedere alla B.E.T.A.



Per ulteriori informazioni, tra cui le modalità di accesso alla B.E.T.A., cosa aspettarsi, dove sottoporre i feedback e altro ancora, è possibile consultare le FAQ aggiornate al seguente indirizzo.



Anche se i giocatori finiranno per vivere avventure uniche e realizzare esperienze molto diverse giocando a Fallout 76, tutti inizieranno nello stesso modo: dentro lo spazio del Vault 76, durante la Giornata della Rigenerazione.

Nell'attesa che il titolo faccia il suo debutto su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 14 novembre, potete leggere la nostra Anteprima di Fallout 76. Vi lasciamo con il nuovo trailer introduttivo riportato in cima alla notizia.