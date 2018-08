Fallout 76: un divertente trailer animato introduce la coop

Bethesda ha appena pubblicato un simpaticissimo trailer animato di Fallout 76, il quale ci introduce la componente cooperativa presente nel titolo.

Il filmato in questione, intitolato "Let’s Work with Others!", presenta in maniera sintetica quelle che saranno le possibilità offerte da Fallout 76 in termini di cooperazione. I giocatori potranno infatti organizzarsi in gruppi e costruirsi una base, difenderla dagli attacchi dei nemici controllati dall'intelligenza artificiale, andare in cerca di risorse e scontrarsi con gli altri gruppi.

Infatti in Fallout 76 non tutti i giocatori saranno amichevoli nei vostri confronti e, se le cose si mettono male, potreste trovarvi in uno scontro tra giocatori. Fortunatamente il gioco implementa un particolare sistema di taglie che non premierà gli utenti più aggressivi, marchiandoli come "Assassini Ricercati" e rendendoli visibili sulla mappa a tutti i giocatori presenti sul server.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che Fallout 76 sarà disponibile a partire dal prossimo 14 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. La versione PC sarà un'esclusiva Bethesda.net, ma non è da escludere l'arrivo del gioco su Steam in un secondo momento. Sapevate che le microtransazioni del gioco non permetteranno di acquistare pacchetti di carte ma solo contenuti estetici?