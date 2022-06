Fallout 76: il DLC gratis The Pitt ci riporta a Pittsburg, trailer con data d'uscita

Durante lo showcase di Xbox e Bethesda si è parlato anche di Fallout 76, il titolo a supporto continuo che a breve riceverà un'altra espansione gratuita chiamata The Pitt.

Grazie al nuovo content update del free to play targato Bethesda, i giocatori potranno andare alla scoperta di un luogo che non si vedeva dal terzo capitolo, ovvero Pittsburg. The Pitt ci porterà in una versione post-guerra della cittadina che è al centro di un violento conflitto tra due fazioni: l'Unione e i Fanatici. Potremo quindi prendere parte a questo scontro e vivere una storia tutta nuova, la quale ci porterà ad ottenere nuove armi, armature e altri oggetti mai visti prima nel gioco online.

La sequenza finale del filmato d'annuncio dell'espansione ci ricorda che The Pitt si potrà giocare senza costi aggiuntivi a partire dal prossimo settembre 2022 su tutte le piattaforme, ovvero PlayStation 4, PlayStation 5 (tramite retrocompatibilità), Xbox One, Xbox Series X|S e PC (Microsoft Store e Steam).

Prima di lasciarvi al trailer di The Pitt, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche uno speciale sull'evoluzione di Fallout 76 dal day one alle ultime espansioni, le quali hanno profondamente cambiato il live service di Bethesda.