Fallout 76: Domande e Risposte sul gioco Bethesda in onda oggi pomeriggio alle 16:00

Se volete saperne di più sull'atteso Fallout 76, non prendetevi alcun impegno martedì 9 ottobre: alle ore 16:00 infatti andrà in onda un Q&A speciale, per l'occasione Alessandro e Francesco risponderanno alle vostre domande sul gioco!

Francesco è stato recentemente in West Virginia ed ha potuto provare con mano Fallout 76, potete quindi approfittare di questa occasione per chiedere informazioni sul gameplay, sullo sviluppo del personaggio, sulle ambientazioni, sul comparto tecnico e su qualsiasi altro aspetto della produzione targata Bethesda, in arrivo il 14 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.



Aspettiamo le vostre domande nello spazio qui sotto dedicato ai commenti, i quesiti più interessanti troveranno risposta in diretta. Il Q&A Fallout 76 andrà in onda su Twitch a partire dalle 15:55, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale per ricevere una notifica pochi minuti prima della trasmissione, la registrazione inoltre è obbligatoria per interagire in chat con la redazione e la community.