Fallout 76: dove trovare e come ottenere la Tuta Spaziale

Nel vasto mondo di Fallout 76 possiamo trovare numerosi oggetti con cui personalizzare il nostro aspetto. In questa mini-guida vi spiegheremo dove trovare la Tuta Spaziale, e cosa occorre fare per ottenerla.

Per trovare la Tuta Spaziale dovrete dirigervi a nord, verso la Stazione Spaziale schiantata, location che si trova vicino alle montagne settentrionali e a nord-ovest dei laghi. Se avete bisogno di un riferimento visivo per localizzare la struttura, potete guardare il video proposto in apertura.

Dal momento che per raggiungere la destinazione bisognerà fare un lungo tragitto, assicuratevi di portare con voi tutto l'occorrente prima di mettervi in viaggio. La Stazione sarà inoltre piena di nemici, quindi dovrete prepararvi a lottare facendo affidamento sulle vostre armi e sulle scorte di sopravvivenza.

Una volta giunti sul luogo dovrete individuare la camera d'equilibrio C7, uno dei moduli caduti dalla stazione spaziale: per trovarla cercate una porta con "C7" scritto sopra. Adesso non rimane che entrate al suo interno e controllare gli armadietti sulla destra per trovare l'elmetto e il resto della Tuta Spaziale.

Per entrare nella camera d'equilibrio, tuttavia, sarà necessario trovare il relativo codice d'accesso. Questo codice sarà scritto su un pezzo di carta posizionato sopra una scatola rossa, accanto a uno scheletro e a un kit di pronto soccorso (come potete vedere nell'immagine riportata in calce).

Tornate nella camera d'equilibrio C7, inserite il codice appena trovato e raccogliete la Tuta Spaziale. Se avete bisogni di atri consigli per sopravvivere nella nuova avventura post atomica di Bethesda, non dimenticare di consultare la nostra Guida introduttiva di Fallout 76.