Fallout 76: dove trovare la skin Nuka Cola per l'armatura atomica

Dopo avervi mostrato dove trovare la Tuta Hazmat in Fallout 76, in questa mini-guida vi spiegheremo come ottenere la vernice Nuka Cola per l'armatura atomica T-51, così da personalizzarne l'aspetto estetico.

Per prima cosa dovrete trovare una chiave per la cassa degli attrezzi. Raggiungete Pylon V-13 a Cranberry Bog e cercate un ceppo di legno leggermente a nord-ovest del pilone. Su di esso ci sarà una nota, e un borsone accanto con la chiave della cassa degli attrezzi all'interno.

Quindi dirigetevi a est di Watoga e cercate la cassetta degli attrezzi posizionata vicino al fiume. Apritela per trovare la chiave della cassa di Clara. Adesso andate verso il Red Rocket a Sutton. Proseguite a nord per trovare una cuccia con dentro una scatola. Usate la chiave che avete appena raccolto per aprirla, così da trovare la chiave dell'armadietto Nuka Cola.

A sud-ovest della mappa troverete lo stabilimento della Nuka Cola. Entrate dall'ingresso est, prestando attenzione ai nemici nei dintorni. Salite le scale finché non trovate una porta bloccata e scassinatela. Entrando nella stanza vedrete una cassaforte e una scatola di metallo contenente una nota di Clara. Nella zona posteriore troverete un armadietto da cui raccogliere la chiave TNT 3. Raggiungete il Black Mountain Ordnance Works e andate al Bunker 3. Usate la chiave TNT per sbloccare la porta: all'interno della stanza troverete la vernice Nuka Cola per l'armatura T-51.

