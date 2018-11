Fallout 76: dove trovare la Tuta Hazmat contro le radiazioni

Dopo avervi mostrato come ottenere la Tuta Spaziale in Fallout 76, di seguito vi spiegheremo dove trovare tutte le Tute Hazmat disseminate nel mondo di gioco. Queste armature vi proteggeranno dalle radiazioni, dalle acque contaminate e dalle malattie.

Le Tute Hazmat hanno i seguenti valori di resistenza (quelli non elencati sono da intendersi a 0):

Tuta Integra: resistenza Radiazioni 1000

Tuta Prototipo: resistenza Danno 1, resistenza Radiazioni 1000

Tuta Danneggiata: resistenza Danno 1, resistenza Radiazioni 500

Nel centro di ricerca West Tek troverete due Tute Hazmat danneggiate all'interno dell'edificio. Nel campo di smaltimento federale HZ-21, invece, potrete raccogliere due Tute completamente integre e una danneggiata.

Per ottenere la prossima Tuta raggiungete l'impianto energetico WV-06. Una volta giunti sul luogo, individuate l'unica ciminiera presente nell'area e individuate una scala che vi consenta di raggiungere la sua sommità. Una volta saliti andate a destra e infine a sud. Alla fine del percorso noterete un ufficio con l'aspetto di un rimorchio. Al suo interno troverete la Tuta Hazmat poggiata su alcune scatole.

Per trovare le ultime quattro Tute Hazmut dirigetevi verso l'impianto di smaltimento di Emmett Mountain. Potrete raccoglierne una danneggiata fuori dal tunnel, due integre all'interno dello spogliatoio e una Tuta prototipo vicino al generatore sul lato destro del tunnel. Per aiutarvi con un riferimento visivo, potete guardare il filmato proposto in apertura.

Se invece avete bisogno di qualche ricompensa extra all'interno del gioco, seguite i nostri consigli per guadagnare Tappi velocemente in Fallout 76.