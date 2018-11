Fallout 76: ecco il video fan made con le citazioni negative della stampa

L'accoglienza di Fallout 76 da parte della stampa e dell'utenza che lo ha acquistato al lancio non è stata delle più calorose, se vogliamo usare un eufemismo. La tempesta perfetta di voti negativi e critiche della community si traduce nel video fan made con i "riconoscimenti" delle principali testate del settore.

Pubblicato dal gestore del canale YouTube di Ghost Machine, il finto "Accolade Trailer" di Fallout 76 riprende il vero trailer live action di fine ottobre e ne stravolge il significato per veicolare i messaggi lanciati dalla stampa di settore con le frasi ad effetto dei critici di alcuni dei siti internazionali più blasonati:

Inquietante e senz'anima (The Guardian)

Un bizzarro, noioso insieme di cose rotte (Eurogamer.net)

Eventi privi di immaginazione, come fosse un lavoro di routine (Polygon)

Questo gioco non ha proprio un bell'aspetto (EGM)

Non è riuscito ad essere divertente (TheSixthAxis)

La costruzione del mondo di gioco è incredibilmente povera (PushSquare)

Il video fan made, dall'eloquente titolo di "Critics are Bored" (che può essere interpretato sia come "I Critici sono Stufi" per il trattamento ricevuto che come "La Critica si è Annoiata" affrontando il gioco), si conclude con il poco lusinghiero giudizio riportato da due dei principali aggregatori di recensioni videoludiche del globo, ovvero Metacritic (49 su 100) e OpenCritic (54 su 100).

Il tutto, sullo sfondo di una bomba nucleare che riesce a rappresentare con brutale efficacia la sorpresa con cui la community di appassionati di giochi di ruolo targati Bethesda ha accolto, suo malgrado, il progetto di Fallout 76.