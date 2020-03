Fallout 76: l'emergenza Coronavirus fa slittare l'uscita dell'update Wastelanders

Attraverso i propri profili social ufficiali, i vertici dei Bethesda Game Studios annunciano lo slittamento nella data di uscita dell'espansione gratis Wastelanders di Fallout 76 su PC, PS4 e Xbox One per colpa dell'emergenza Coronavirus.

Nella lettera aperta indirizzata a tutti gli appassionati del loro action ruolistico a mondo aperto, il team di Bethesda sottolinea che "per garantire la sicurezza di tutti abbiamo deciso di implementare il lavoro da remoto e limitare le interazioni dirette tra di noi. Tutto ciò ha ovviamente modificato il modo in cui lavoriamo, ma possiamo comunque garantirvi l’l'operatività di ogni servizio essenziale per i nostri giochi".

In virtù delle limitazioni negli spostamenti che stanno interessando i Paesi più colpiti dall'emergenza Coronavirus e dalla diffusione del virus COVID-19, il colosso videoludico statunitense ha così deciso di posticipare di una settimana l'uscita di Fallout 76 Wastelanders, spostandola dal 7 al 14 aprile 2020 su tutte le piattaforme. Nell'annunciare questo slittamento, Bethesda ci tiene a ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alle fasi di test sui server privati di Fallout 76: senza il loro contributo, con ogni probabilità le conseguenze della quarantena da Coronavirus sullo sviluppo e sulla rifinitura finale del codice di Wastelanders sarebbero state decisamente più gravi.

Nella speranza di ricevere al più presto ulteriori informazioni su questo importante update gratuito che promette di ampliare l'offerta ludica del titolo con l'ingresso dei PNG, vi rimandiamo al nostro approfondomento sugli aggiornamenti di Fallout 76 in attesa di Wastelanders.