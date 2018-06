Fallout 76 esce il 14 novembre, presente la modalità online: ecco il primo video gameplay

Dopo il trailer mostrato in occasione della conferenza Microsoft, Bethesda ha presentato il primo video gameplay di Fallout 76, confermando che il nuovo capitolo della serie potrà essere giocato sia online che in single player.

Todd Howard è salito sul palcoscenico di Los Angeles per presentare Fallout 76, confermando che il titolo potrà essere giocato sia in co-op online che in single player. Come confermato anche in occasione della conferenza Xbox, il gioco si presenta come un prequel di Fallout 4, presentando al suo interno una mappa 4 volte più grande.

Bethesda punta a supportare Fallout 76 anche nel medio-lungo periodo, pubblicando una serie di aggiornamenti dopo il lancio. Il debutto del gioco è fissato per il 14 novembre su PS4, Xbox One e PC, ma nel frattempo verrà resa disponibile una versione Beta a data ancora da destinarsi.