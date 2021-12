Fallout 76 si espande: disponibile l'aggiornamento La Notte della Falena

Dopo aver scoperto tutte le novità della Stagione 7 di Fallout 76, il titolo multiplayer firmato Bethesda si arricchisce di ulteriori nuovi contenuti grazie ad un aggiornamento gratuito intitolato La Notte della Falena, mostrato dagli autori in un dettagliato video di oltre 13 minuti.

Oltre a una serie di migliorie di gameplay, l'update introduce il nuovo evento stagionale "Equinozio dell'Uomo Falena": i giocatori potranno gli Illuminati, una nuova setta del culto dell'uomo falena, e dare la caccia ai sacerdoti rivali nell'Appalachia ricevendo come ricompense skin e completi unici per ogni incarico portato a termine. Dopo aver parlato con Beholder Clarence in cima al Museo del Mothman, gli utenti si prepareranno ad un particolare rituale suddiviso in più fasi: dovranno accendere falò cerimoniali, affrontare i cultisti avversari e completare specifici incarichi entro un tempo limite. Fatto tutto ciò, si entrerà in contatto con il saggio uomo falena, potendo così guadagnare nuovi progeti a tema.

Per quanto riguarda i perfezionamenti all'esperienza di gioco, ecco cosa cambia con il nuovo aggiornamento:

Saccheggio dei cadaveri nelle vicinanze – Se i cadaveri dei nemici hanno iniziato ad accumularsi, ora si possono saccheggiarli in massa anziché interagire singolarmente con essi.

– Se i cadaveri dei nemici hanno iniziato ad accumularsi, ora si possono saccheggiarli in massa anziché interagire singolarmente con essi. Condivisione del bottino Leggendario – Gli abitanti del Vault che non fanno parte di una squadra e che vedranno morire una creatura leggendaria riceveranno oggetti leggendari saccheggiandola.

– Gli abitanti del Vault che non fanno parte di una squadra e che vedranno morire una creatura leggendaria riceveranno oggetti leggendari saccheggiandola. Condivisione di PE di squadra – I giocatori non dovranno più passare in rassegna i nemici quando sono con un amico per i punti esperienza. Qualsiasi nemico abbattuto da un compagno di squadra garantirà PE a tutta la squadra, a patto che siano nella portata visiva della creatura quando muore.

– I giocatori non dovranno più passare in rassegna i nemici quando sono con un amico per i punti esperienza. Qualsiasi nemico abbattuto da un compagno di squadra garantirà PE a tutta la squadra, a patto che siano nella portata visiva della creatura quando muore. Scheda “Nuovi” nel Menu di Costruzione – La scheda “Nuovi” nel Menu di Costruzione del C.A.M.P. includerà sia i progetti C.A.M.P. ottenuto durante una sessione di gioco, sia nuovi oggetti C.A.M.P. sbloccati nel negozio atomico.

– La scheda “Nuovi” nel Menu di Costruzione del C.A.M.P. includerà sia i progetti C.A.M.P. ottenuto durante una sessione di gioco, sia nuovi oggetti C.A.M.P. sbloccati nel negozio atomico. Portachiavi Pip-Boy – Invece di rovistare negli inventari, i giocatori potranno trovare le loro chiavi sul portachiavi aprendo il menu Pip-Boy nella scheda "Varie".

– Invece di rovistare negli inventari, i giocatori potranno trovare le loro chiavi sul portachiavi aprendo il menu Pip-Boy nella scheda "Varie". Pip-Boy Menu di personalizzazione colore – Si potrà adesso personalizzare la tonalità dei menu di Pip-Boy.

– Si potrà adesso personalizzare la tonalità dei menu di Pip-Boy. Munizioni ovunque – Le fonti di munizioni esistenti, come contenitori e bottino nemico, avranno la possibilità di rilasciare una piccola quantità di munizioni per qualsiasi arma equipaggiata.

Fallout 76 ha compiuto 3 anni: nel corso del tempo è stato giocato da oltre 11 milioni di utenti completando quasi 15 milioni di operazioni giornaliere e spendendo la bellezza di 95 miliardi di tappi complessivi.