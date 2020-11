Fallout 76, l'espansione gratis Alba d'Acciaio arriva con grande anticipo

Sorpresa! L'attesa Alba d'Acciaio, nuova espansione gratis di Fallut 76, è già qui! Inizialmente prevista per il primo dicembre, la pubblicazione è stata anticipata ad oggi 25 novembre su tutte le piattaforme.

Tutto è nato da un errore di Bethesda: questa mattina, con grande anticipo sulla tabella di marcia, la compagnia ha messo l'aggiornamento di Alba d'Acciaio a disposizione per il download per tutti i giocatori su Xbox One. Gli utenti, tuttavia, si sono ritrovati tra le mani un gioco impossibile da lanciare. Mentre cercava un modo per ripristinare il client alla versione precedente e consentire ai giocatori di tornare sui server, il team di Bethesda s'è reso conto lo sviluppo di Alba d'Acciaio può essere considerato completo, e che non c'è bisogno di indugiare ancora. Di conseguenza, ha optato per la pubblicazione dell'espansione su tutte le piattaforme!

L'aggiornamento è ora disponibile al download su tutte le piattaforme. Questa sera alle ore 22:00 prenderà il via una manutenzione programmata che dovrebbe durare all'incirca sei ore. Dopodiché, tutti i giocatori di Fallout 76 potranno cominciare la nuova avventura incentrata sulla Confraternita d'Acciaio guidata da Paladino Rahmani, appena ritornata in Appalachia. Assieme alle nuove missioni, ci saranno anche nuove funzionalità (come i rifugi per il C.A.M.P.), nuove ricompense, nuovi progetti, il ritorno dell’evento Ardenti festivi e vari miglioramenti all'esperienza di gioco. Alba d'Acciaio fungerà inoltre da apripista alla Stagione 3 con il tavoliere S.C.O.R.E. aggiornato e all'arrivo di tanti nuovi contenuti già programmati per il 2021, come le Spedizioni, le Operazioni Giornaliere e le Dotazioni Talenti.