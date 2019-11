Fallout 76: l'espansione Wastelanders torna a mostrarsi con delle immagini in 4K

Inizialmente prevista per quest'anno, la pubblicazione dell'espansione Wastelanders di Fallout 76 è purtroppo slittata al primo trimestre del 2020. Bethesda, in ogni caso, ci tiene a farci sapere che i lavori stanno progredendo secondo i piani, e in occasione del Giorno del Ringraziamento ha condiviso cinque nuovi screenshot in 4K.

Gli scatti mostrano una base di un nuovo gruppo di cultisti, un minaccioso insediamento di predoni, un parcheggio completamente automatizzato situato nei Sotterranei di Watoga, una caverna sotto il punto d’osservazione di Spruce Knob scoperta dai coloni di Foundation e un "affascinante" Ghoul, che i fan più attenti avevano già scorto nelle prime immagini di Wastelanders. Si chiama Mort e adora trascorrere le sue giornate con la Duchessa al Wayward, una locanda non molto distante dal Vault 76.

Wastelanders sarà una delle espansioni più importanti e grandi di sempre per Fallout 76, dato che cambierà l’intero mondo di gioco con il ritorno dei personaggi non giocanti umani. Per ulteriori dettagli sui contenuti, dovremo attendere l'inizio del prossimo anno, ma nel frattempo potete ammirare le immagini in 4K raccolte nella galleria in calce a questa notizia. Fallout 76, ricordiamo, è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.