Fallout 76: l'espansione Wastelanders in un video gameplay dal Pax East 2020

Per nulla spaventati dal Coronavirus, i ragazzi di Bethesda si sono recati al Pax East 2020 per mostrare al pubblico le ultime novità sui loro prodotti di punta in uscita nel 2020. Non solo DOOM Eternal, la compagnia del Maryland ci ha fornito anche un corposo assaggio di Wastelanders, la prossima espansione gratuita di Fallout 76.

Wastelanders, come più volte ripetuto da Bethesda, sarà la più grande e importante espansione del videogioco di ruolo post-atomico, dal momento che riporterà i personaggi non giocanti umani in Appalachia e tante altre novità. Il ritorno degli NPC porterà con sé anche alcune, inevitabili meccaniche di gioco, come un sistema di reputazione legato alle due nuove fazioni, Predoni e Coloni, un approfondito sistema di dialogo nel quale le capacità oratorie e il Carisma dei giocatori si rivelerà fondamentale, i personaggi alleati speciali. Non mancheranno all'appello un'interfaccia migliorata e nuove location come i Sotterranei di Watoga.

Le novità, come avete visto, sono tante, e grazie alla sessione di gameplay trasmessa dalla fiera di Boston possiamo averne un assaggio: trovate il video in apertura di notizia (a partire dal minuto 19:44). Prima di lasciarvi alla visione ricordiamo che Wastelanders verrà pubblicata il prossimo 7 aprile, lo stesso giorno in cui Fallout 76 verrà lanciato su Steam. Mentre vi scriviamo è in corso un weekend a PE doppi, che proseguirà fino alle 18:00 di domani 2 marzo.