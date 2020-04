Fallout 76: l'espansione Wasterlanders è disponibile da oggi

Bethesda Game Studios annuncia l'arrivo di Wastelanders, ultimo aggiornamento gratuito di Fallout 76. Questo corposo update aggiunge i PNG e di una serie di missioni, opzioni di dialogo con scelta multipla e conseguenze e tanto altro ancora.

I giocatori sono chiamati ad unire le forze con i subdoli predoni oppure a formare un’alleanza con i coloni alla ricerca dei segreti nascosti della Virginia Occidentale.

Fallout 76 Wasterlanders Novità

Alleati - Vari tipi di NPC umani che daranno nuova vita al C.A.M.P. offrendo attività a cui prendere parte quotidianamente.

- Vari tipi di NPC umani che daranno nuova vita al C.A.M.P. offrendo attività a cui prendere parte quotidianamente. Sistema di reputazione - Più i giocatori aiuteranno una fazione offrendo informazioni, abbattendo i suoi nemici e completando missioni più la vostra reputazione presso quella fazione aumenterà, con un sistema ripreso dai vecchi episodi della serie.

- Più i giocatori aiuteranno una fazione offrendo informazioni, abbattendo i suoi nemici e completando missioni più la vostra reputazione presso quella fazione aumenterà, con un sistema ripreso dai vecchi episodi della serie. Nuovi eventi - Pronti a tutto e Radiazioni abbondanti sono i due nuovi eventi introdotti con Wasterlanders.

Oltre a questo l'espansione risolve anche vari bug e problemi tecnici segnalati dalla community nel corso degli ultimi mesi. Wasterlanders è disponibile come aggiornamento gratuito di Fallout 76 su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows via Bethesda Game Launcher e ora anche su Steam.