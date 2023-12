Fallout 76, è tempo di esplorare Atlantic City: tutte le novità dell'espansione gratis

Dopo aver acceso le luci di Atlantic City con un video gameplay di Fallout 76, Bethesda ci invita a esplorare la nuova ambientazione dell'ultimo, corposo aggiornamento gratuito in rollout da quest'oggi mercoledì 6 dicembre su PC, PlayStation e Xbox.

La prima parte dell'espansione gratuita di Atlantic City, Boardwalk Paradise, sprona gli appassionati del GDR multiplayer post-apocalittico a esplorare una nuova località della Zona Contaminata che promette di offrire "intrattenimenti sensazionali, fantastici panorami costieri e una nuova Spedizione. I giocatori possono avventurarsi ad Atlantic City per completare nuove missioni, contribuendo a mantenere l’equilibrio del potere e ottenendo ricompense. In Fallout 76: Atlantic City - Boardwalk Paradise, i giocatori possono affrontare due nuove Spedizioni, Evasione Fiscale e Il Gioco Fenomenale. In 'Evasione Fiscale', i giocatori lavoreranno per la mafia e metteranno in ordine le loro finanze. 'Il Gioco Fenomenale' offre invece una gara irta di ostacoli e nemici in cui competere".

Ai già ricchi contenuti citati da Bethesda si aggiungono anche i luoghi inediti del Casinò Neapolitan e del Pontile, le nuove fazioni degli Intrattenitori, dell'Amministrazione Municipale e della Famiglia e i nemici Ipertrofici e Diavolo Inferiore che infestano le aree della Pineta Desolata del New Jersey che circondano Atlantic City.

Ad accompagnare la nuova espansione gratuita di Fallout 76 troviamo un video esplicativo e la conferma, da parte di Bethesda, dell'avvenuta partenza della Stagione 15 'Il Colpaccio',con i giocatori chiamati a "rischiare tutto sul Pontile salendo di grado e puntando forte per ottenere ricompense uniche". Sapevate inoltre che poche settimane fa Fallout 76 ha compiuto 5 anni e offerto tanti bonus?