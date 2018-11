Fallout 76: esploriamo le lande desolate nella Video Recensione in 4K

Dopo numerose ore trascorse nelle lande desolate del West Virginia, il nostro Alessandro Bruni ha finalmente emesso un verdetto su Fallout 76, primo titolo della serie post-apocalittica a puntare su un'esperienza completamente multigiocatore.

Fallout 76 è stato concepito per essere l'open world più grande del franchise targato Bethesda e per unire due anime ben distinte: da un lato un’esperienza che sia degna dei trascorsi single-player della saga e dall'altro un gioco pensato per promuovere la collaborazione tra i giocatori. Idee e meccaniche, insomma, che sembrano appartenere a due universi contrapposti.

Ne nasce un capitolo fuori fuoco ed in crisi d’identità che, nonostante i vari difetti che si porta in dote, riesce comunque ad essere piuttosto affascinante. Fallout 76 presenta una mole contenutistica di assoluto spessore, tra missioni principali, secondarie, quest ambientali e giornaliere, piccole avventure non scriptate ed eventi pubblici. Risulta però inspiegabile la scelta di impedire ai membri di un squadra di condividere le proprie missioni. Il titolo, inoltre, è ricchissimo di bug varia natura, che ci auguriamo vengano sistemati nel corso del supporto eterno promesso da Bethesda.

Per approfondire l'argomento, vi invitiamo a guardare la nostra Video Recensione in 4K allegata in cima a questa notizia e a leggere la recensione di Fallout 76 a cura del nostro Alessandro Bruni.