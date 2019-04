Fallout 76: l'evento di Pasqua arriva con nuovi sconti nel Negozio Atomico

Per celebrare la primavera e l'imminente arrivo della Pasqua, Bethesda ha deciso di introdurre un nuovo evento in Fallout 76, durante il quale sarà possibile ottenere oggetti unici e approfittare di alcune offerte.

Innanzitutto sarà possibile ottenere ogni giorno un uovo di colore diverso che potrete poi esporre nel vostro accampamento. Ecco di seguito le uova disponibili nel corso dell'evento:

Fiori - dal 17 aprile al 18 aprile

Pattern - dal 18 aprile al 19 aprile

Chiazze di vernice - dal 19 aprile al 20 aprile

Fiore rosa - dal 20 aprile al 21 aprile

Classico - dal 21 aprile al 22 aprile

Onice - dal 22 aprile al 23 aprile

Durante questo periodo potrete anche ottenere gratuitamente il manifesto “Uno sheepsquatch ha mangiato mio fratello!”. Applicando tale oggetto ad una delle pareti della vostra base potrete dare il via ad una quest unica intitolata “Il mistero dei Lowe”. Non mancano poi alcune novità per il Negozio Atomico, che vede la presenza di nuovi oggetti esclusivi come il pacchetto pasquale e la vernice per la Power Armor oro .44. Potrete inoltre approfittare di alcune offerte per spendere i vostri tappi, dal momento che numerosi oggetti saranno disponibili ad un prezzo scontato (dal 30% al 70%).

Vi ricordiamo che l'ultimo aggiornamento ha introdotto i Cunicoli, dei dungeon da affrontare nell'endgame che molti giocatori non hanno apprezzato. Avete già visto il trailer di Country Roads, video con protagonisti alcuni membri della nostra redazione?