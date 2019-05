Fallout 76: l'evento Progetto Paradiso arriva col prossimo aggiornamento

Nonostante lo scarso successo di critica e vendite, Fallout 76 continua ad essere supportato da Bethesda con numerosi aggiornamenti e contenuti gratuiti. Il prossimo di questi è l'evento che prende il nome di Progetto Paradiso e arriverà la prossima settimana.

Questa nuova attività endgame vi metterà contro creature di livello 50 o superiore e potrà essere avviata nell'area della Foresta dell'Appalachia. Raggiungete la sala d'attesa dell'edificio della Arktos Pharma e, tramite l'ascensore, avrete modo di scendere nei sotterranei e visitare i pericolosi laboratori. Le aree coinvolte in Progetto Paradiso presentano varie tipologie di biomi e non tutte le creature che popolano i sotterranei della Arktos Pharma sono pericolosi. Per completare l'evento in questione gli sviluppatori consigliano di farsi accompagnare da un piccolo gruppo di giocatori, dal momento che gli avversari vi metteranno a dura prova. Portare a termine l'attività vi permetterà di ottenere un grosso quantitativo di punti esperienza e nuovi pezzi d'equipaggiamento.

L'evento Progetto Paradiso arriverà il prossimo martedì 21 maggio 2019 con l'aggiornamento che porterà il gioco alla versione 9.5. Nel frattempo, gli sviluppatori hanno annunciato che nel corso della giornata odierna la Collezionista, un nuovo mercante, arriverà nel West Virginia pronta a scambiare i vostri scrap leggendari con oggetti più o meno rari.

Vi ricordiamo che l'ultima patch di Fallout 76 ha introdotto gli zaini e ha permesso ai giocatori di trasformarsi in mercanti. Sapevate che il videocplip della Everyeye Band in Country Road, il filmato con protagonisti Franscesco Fossetti, Alessandro Bruni e Tommaso "Todd" Montagnoli, sta per arrivare?