Fallout 76: Everyeye Band in Country Roads, ecco le foto del Backstage

Con ancora negli occhi lo spettacolo post-atomico del videoclip musicale di Country Roads, la mitica Everyeye Band ci delizia con le foto ufficiali del backstage.

Le immagini che trovate in calce all'articolo ci mostrano alcuni dei momenti più simpatici del lungo percorso di sviluppo compiuto da quei mattacchioni di Alessandro Bruni, Francesco Fossetti e Tommaso "Todd" Montagnoli per realizzare il sogno segreto di tutti gli esploratori dell'universo post-apocalittico di Fallout, ossia quello di spaccare i timpani dei supermutanti cantando a squarciagola la propria passione per i videogiochi.

Realizzato grazie al prezioso contributo dei baker di Kickstarter, il videoclip Country Roads della Everyeye Band è stato girato con la supervisione e la regia dell'esperto team di Penumbria Studio e si è avvalso della collaborazione della band The Soul Sailors & Fuckers.

Ringraziamo nuovamente tutti coloro che hanno supportato questo progetto tramite la campagna di Kickstarter e vi riproponiamo il videoclip Country Roads nell'attesa di mostrarvi il nuovo trailer con i blooper e gli errori più esilaranti commessi nel dietro le quinte dalle nuove star del rock internazionale.



In calce trovate una piccola selezione di foto del backstage, la raccolta completa è disponibile a questo indirizzo. Ricordiamo che al momento il video di Country Roads è visibile solamente sui canali social di Bethesda, da lunedì 27 maggio anche sul nostro canale YouTube, presto inoltre pubblicheremo anche i video bloopers e backstage. Vi aspettiamo!