Fallout 76: Everyeye Band in Country Roads, video su YouTube e dietro le quinte!

Alla fine della scorsa settimana il video di Country Roads è stato pubblicato sui canali ufficiali di Bethesda, oggi è disponibile anche sul nostro canale YouTube, insieme a due video dietro le quinte...

L'idea di Country Roads nasce quasi per gioco, durante la conferenza di Bethesda all'E3 2018. In quell'occasione, durante una delle molte dirette Twitch organizzate dallo staff di Everyeye.it, la redazione si lasciò trasportare dalle avvolgenti vibrazioni del country, intonando il brano che accompagnava il trailer di Fallout 76. La community, da quel momento, iniziò a chiedere a gran voce una performance integrale, forse per saggiare le traballanti doti canore dei redattori.

Qualche mese dopo, gli utenti del sito hanno deciso di puntare molto più in alto, organizzando una campagna Kickstarter per la realizzazione di un videoclip musicale con protagonisti i volti e le firme del portale. In appena venti giorni la cifra richiesta è stata raccolta e superata, e Country Roads è diventato uno dei pochissimi progetti Kickstarter nella categoria “music video” ad essere finanziato con successo. La redazione è rimasta molto colpita dal supporto e dall'affetto della community, ed ha quindi deciso di alzare la posta. Nonostante il budget fosse sufficiente a coprire appena le spese di mobilitazione di una piccola troupe e la realizzazione dei prop di scena, Everyeye.it ha coinvolto uno studio di creativi esperti nella realizzazione di formati multimediali.

Country Roads, insomma, è uno di quei rari casi in cui Kickstarter ha davvero funzionato come una spinta propulsiva, innescando la voglia di fare di più e di stupire il proprio pubblico. Penumbria Studio si è occupato integralmente della produzione, a partire dalla stesura del soggetto e dall'identificazione delle location. Nel corso dei tre giorni di riprese è stata mobilitata un troupe di 25 persone, che comprendeva due unità di camera, un direttore della fotografia, truccatori con esperienza professionale, comparse, tecnici di scena, focus puller.

Nel corso della prima giornata è stata registrata presso lo studio Urban Records la traccia di Country Roads, riarrangiata per l'occasione, con l'impiego di musicisti e di una corista. La shotlist delle riprese prevedeva di registrare in quattro differenti location, allestite per l'occasione con i materiali di scena. L'impegno produttivo, in termini di risorse umane e creative, è stato circa dieci volte superiore a quello inizialmente preventivato dalla campagna Kickstarter. La post-produzione è stata curata parzialmente in-house, e parzialmente affidata ad un VFX Artist di fama internazionale, che ha lavorato a stretto contatto con Disney (Maleficent, I Guardiani della Galassia Vol. 2).

Dopo un mese complessivo di lavori, il risultato è sotto gli occhi di tutti: un videoclip divertito e leggero, ispirato all'universo di Fallout ma senza finalità esplicitamente promozionali, che celebra il brand, l'entusiasmo ed il calore della community, e tutti i traguardi che la redazione di Everyeye.it e i suoi utenti sono stati in grado di realizzare.

In apertura trovate il video di Country Roads mentre qui sotto trovate una clip che mostra le fasi della lavorazione e un video bonus dedicato alla performance di The Pruld, inoltre non dimenticate di scaricare le foto del backstage...