Fallout 76: Fallout Worlds introduce i mondi personalizzati

Bethesda ha annunciato Fallout Worlds, la nuova espansione di Fallout 76 in arrivo a settembre che introdurrà tra le altre cose anche il supporto per i server personalizzati, ecco tutti i dettagli su questa attesa funzionalità.

Dopo aver installato l'aggiornamento il menu principale ospiterà due nuove opzioni di gioco denominate Mondi Pubblici e Mondi Personalizzati. I Mondi Pubblici sono "una serie di esperienze a rotazione di Fallout Worlds disponibili per tutti i giocatori", ogni mondo utilizza una diversa combinazione di impostazioni per garantire un'esperienza unica e non ripetibile.

I Mondi Personalizzati invece espandono la personalizzazione dei server privati già disponibili in Fallout 76, Bethesda fa sapere che "garantirà ai membri attivi di Fallout 1st pieno accesso alle impostazioni e alle funzionalità di Fallout Worlds per costruire un’Appalachia davvero personalizzata." Amici e compagni potranno esplorare il mondo personalizzato anche senza bisogno di avere un abbonamento attivo al servizio Fallout 1st.

Nonostante l'accoglienza al lancio non sia stata delle più calorose, Bethesda ha lavorato per risolvere i problemi di Fallout 76 e la stessa compagnia fa sapere che ad oggi il gioco è molto diverso rispetto al debutto, invitando i giocatori più scettici a dare una possibilità a questo progetto. Fallout 76 continuerà ad essere supportato ancora a lungo e sono già previste nuove espansioni per il futuro.