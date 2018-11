Fallout 76, FIFA 19, 7 Giorni e Hunger Games in diretta oggi su Twitch!

Sono ben quattro gli appuntamenti live previsti per la giornata di oggi sul canale Twitch di Everyeye.it, dal community event di Fallout 76 al ritorno di Hunger Games in prima serata!

A partire dalle 17:00 Alessandro Bruni giocherà a Fallout 76 in diretta con gli spettatori, se siete interessati a partecipare potete lasciare la vostra richiesta nello spazio qui sotto dedicata ai commenti. Alle 19:00 spazio al Green con FIFA 19 mentre alle 20:00 torna Sette Giorni, il rotocalco videoludico di Everyeye. Infine, alle 20:30, in prima serata, torna Hunger Games, la video rubrica che unisce cibo e videogiochi: quattro chiacchiere in compagnia, con Francesco Fossetti come padrone di casa!

Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta su Twitch, vi invitiamo a iscrivervi al canale per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, inoltre la registrazione è indispensabile per poter interagire in chat con la redazione e la community.