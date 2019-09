Fallout 76: GameStop USA richiama gli elmetti esclusivi per un potenziale rischio di muffa

La commissione governativa CPSC a tutela dei consumatori statunitensi ha esortato i vertici di GameStop USA ad attivarsi per richiamare immediatamente gli elmetti di Fallout 76 di una serie esclusiva che, a quanto sembra, è stata venduta nel solo territorio degli Stati Uniti.

L'iniziativa coinvolge circa 20.000 elmetti in metallo e plastica con colorazione rossa e marrocina "a tema Nuka Cola" che replicano il casco dell'armatura atomica T-51b di Fallout 76. Secondo quanto descritto nella scheda illustrativa che accompagna il documento della CPSC che intima a GameStop USA di provvedere al richiamo degli oggetti venduti dal novembre del 2018 ad oggi, gli elmetti esclusivi di Fallout 76 esporrebbero al rischio di una muffa tossica gli acquirenti e le rispettive famiglie.

Come precisa lo stesso ente governativo americano, il problema in questione sarebbe stato evidenziato solo ed esclusivamente in questa particolare categoria di elmetti venduti in esclusiva da GameStop USA, senza cioè riferirsi agli omonimi caschetti T-51b delle edizioni Armatura Atomica di Fallout 76 vendute tanto negli States quanto in Europa. Il rischio di un ennesimo caso come quello del bag-gate con annessa causa legale che ha coinvolto Bethesda e la sostituzione in massa delle borse in nylon presenti in tutte le Power Armor Edition di Fallout 76, quindi, sembrerebbe essere scongiurato.