Fallout 76: i giocatori infuriati per i costi delle microtransazioni

Sembra davvero non esserci pace per Fallout 76, l'RPG a mondo condiviso di Bethesda che dal lancio avvenuto a novembre è stato tempestato senza sosta di pesanti critiche, sia da parte della critica specializzata, sia dai fan rimasti ampiamente delusi dal comportamento generale tenuto dalla compagnia.

Sappiamo che il gioco è risultato essere più problematico del previsto a causa dell'ingente quantità di bug presenti all'interno di esso, e che Bethesda è riuscita ad ampliare il già preoccupante eco negativo creatosi attorno al titolo per via della cosiddetta bag-gate. Ora, siamo di fronte ad una nuova polemica, questa volta legata ai costi delle microtransazioni presenti all'interno del Negozio Atomico di Fallout 76.

Alcuni utenti reddit hanno fatto notare come, allo stato attuale delle cose, alcuni prezzi siano fin troppo alti per essere considerati di fatto delle "micro"transazioni. Nel corso dell'avventura, inoltre, i giocatori ottengono progressivamente una quantità di Atomi (la valuta in-game) sempre minore man mano che che avanzano, fino ad arrivare al punto di sentirsi costretti a ripiegare sulle microtransazioni per poterne ottenere un gruzzolo che possa ritenersi soddisfacente. Uno scenario tipico dei free-to-play, che di certo non si addice ad un gioco venduto a prezzo pieno. Ma non è finita qui: stando alle testimonianze, Bethesda avrebbe messo "in sconto" alcuni oggetti che in realtà sono stati immessi nel mercato per la prima volta in occasione delle festività natalizie.

Non sono mancati i commenti al vetriolo da parte della community: alcuni degli oggetti messi in vendita - precisa un giocatore - costano tanto quanto l'acquisto del titolo stesso presso alcuni rivenditori, ora che sono attivi gli sonti natalizi. In tanti stanno incitando gli utenti a non supportare la compagnia in queste iniziative e a far fronte comune davanti ad un atteggiamento che non sembra proprio dei più esemplari.

Fallout 76 è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One.