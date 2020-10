Fallout 76: Giornata delle Bombe, settimana di prova gratis e nuovi eventi

Bethesda annuncia una serie di novità per Fallout 76, oltre all Giornata delle Bombe arriva una nuova settimana di prova gratis su tutte le piattaforme e tre eventi in-game in programma dal 22 al 26 ottobre.

Fino al 26 ottobre sarà possibile giocare gratis a Fallout 76, questa versione di prova include oltre al gioco base anche le espansioni Wastelanders (su Everyeye.it trovate la recensione di Fallout 76 Wastelanders) e Nuclear Winter. Dopo il periodo indicato se deciderete di acquistare il gioco completo potrete mantenere tutti i progressi e gli acquisti effettuati nel negozio atomico.

Dal 22 al 26 ottobre si terranno tre eventi con PE e S.C.O.R.E. radoppiati, sconto del 25% sulle armi e sulle armature leggendarie dalla Collezionista al Piccone Rugginoso nel Cumulo di Cenere. Infine Bethesda permette di provare Fallout 1st grazie ad una anteprima disponibile fino al 26 ottobre, troverete il pass nel negozio atomico, riscattabile gratuitamente con alcune funzionalità dell'abbonamento incluse a costo zero per tutto il periodo di prova.

Fallout 76 tornerà presto nei negozi con una nuova edizione che include il DLC Wastelanders, Bethesda rilancia così il suo gioco multiplayer ambientato nel mondo di Fallout, nei prossimi mesi arriveranno nuovi contenuti e ulteriori stagioni partiranno tra la fine dell'anno e nel corso del 2021.