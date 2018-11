Fallout 76: gli acquirenti della Power Armor Edition riceveranno in regalo 500 Atoms

Nella giornata di ieri abbiamo riportato le lamentele di alcuni possessori di Fallout 76 Power Armor Edition, edizione da collezione del gioco venduta al prezzo di 199 dollari che include vari gadget, tra cui un borsone che apparentemente non ha soddisfatto le aspettative degli acquirenti...

Alcuni possessori di questa edizione da collezione lamentano infatti una qualità della borsa piuttosto scarsa, non realizzata in tela come promesso bensì in nylon, materiale mai citato nelle immagini promozionali. Bethesda ha così risposto in merito: "la borsa ritratta nel materiale pubblicitario era un prototipo e la sua realizzazione è risultata troppo costosa, non abbiamo intenzione di porre rimedio alla cosa, ci dispiace."

La compagnia ha però deciso di regalare 500 Atmos per scusarsi con i giocatori delusi che hanno acquistato la Power Armor Edition di Fallout 76, soluzione che però non sembra aver soddisfatto tutti, in particolar modo Chris Livingstone di PCGamer che fa notare come 500 Atmos non siano sufficienti nemmeno per acquistare una borsa in tela da postino, venduta nel gioco a 700 Atmos.