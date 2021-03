Fallout 76: grandi cambiamenti per il CAMP e lo SPECIAL con l'update di aprile

Bethesda ha recentemente pubblicato un nuovo video in cui è andata ad approfondire i cambiamenti a cui Fallout 76 andrà incontro con il nuovo grande aggiornamento in arrivo ad aprile.

L'update previsto per il prossimo mese include delle importanti novità legate principalmente al CAMP, ovvero la dimora che i giocatori che cercano di sopravvivere nel mondo di Fallout 76 costruiscono con le proprie risorse, e allo SPECIAL, l'insieme delle statistiche con cui caratterizziamo il nostro alter-ego nel corso dell'avventura.

Per quanto riguarda il CAMP, è stata introdotta una nuova funzione che consentirà di costruire più versioni della vostra casa, così da poter alternare, ad esempio, delle versioni minimaliste ad altre più sfarzose e ricche di arredamenti. Naturalmente potrete selezionare ed attivare un solo CAMP alla volta, ma non ci sarà alcun costo per passare da uno slot all'altro. Il video che trovate in cima mostra come usufruire della novità sarà davvero molto semplice.



Allo stesso modo, lo SPECIAL vedrà l'aggiunta di diversi loadout tra cui scegliere liberamente. Proprio come gli slot CAMP consentiranno di cambiare la propria base al volo, potrete presto passare rapidamente da un set di abilità all'altro, adattando così il vostro personaggio a qualsiasi situazione il gioco vi ponga davanti.

Se siete curiosi di provare in anticipo le novità, potrete farlo accedendo ai Public Test Servers (PTS) disponibili per la versione PC del titolo multiplayer online, prima che i nuovi contenuti vengano aggiunti definitivamente il prossimo mese.

Ricordiamo che, dopo l'acquisizione finalizzata di Microsoft nei confronti di Bethesda, Fallout 76 è stato aggiunto al catalogo del Game Pass, ed è accessibile sia in versione PC che console Xbox. Todd Howard ha svelato che Bethesda contattò Microsoft poco dopo il lancio problematico del survival online.