Fallout 76 gratis con Amazon Prime: come scaricare il gioco su PC e Xbox

Se avete amato alla follia la serie TV di Fallout e non vedete l'ora di iniziare anche la serie videoludica, sappiate che è possibile riscattare gratuitamente alcuni capitoli grazie ad un abbonamento ad Amazon Prime, lo stesso che avete utilizzato per vedere gli episodi su Amazon Prime Video.

Per celebrare l'uscita della serie TV, infatti, il colosso dell'e-commerce e Bethesda Game Studios hanno deciso di regalare a tutti i fan alcuni capitoli, così da permettergli un'immersione totale nelle Terre Desolate. È sufficiente visitare la pagina ufficiale di Amazon Prime Gaming per poter visualizzare quali sono i prodotti in regalo. Per chi non lo sapesse, Amazon Prime Gaming è un servizio gratuito per tutti gli utenti Amazon Prime ed è sufficiente collegare un profilo Twitch a quello di Amazon per poter usufruire di una lunga serie di benefici che include giochi gratis, skin e altri contenuti esclusivi che vengono proposti periodicamente.

Visitando la pagina delle offerte, è possibile riscattare ben due copie di Fallout 76: una per Xbox One/Xbox Series X|S e l'altra per PC (Microsoft Store). Una volta cliccato sul gioco, potete effettuare il riscatto, così da ricevere un codice promozionale che andrà inserito direttamente su console oppure nel Microsoft Store di Windows. In alternativa, potete immettere la sequenza di numeri e lettere nella versione web dello store, a patto di aver prima eseguito l'accesso con il vostro account Xbox.

Ad essere in regalo è anche Fallout Tactics: Brotherhood of Steel, ma in questo caso si tratta della versione GOG. Dovete quindi salvare il codice e riscattarlo sul sito ufficiale di GOG, ovviamente dopo aver eseguito l'accesso al vostro account (se non ce l'avete, potete crearne uno in pochi minuti).

Come se non bastasse, gli abbonati ad Amazon Prime possono giocare senza costi aggiuntivi anche Fallout New Vegas Ultimate Edition e Fallout 3 Game of the Year Edition su Amazon Luna. Si tratta del servizio di gaming in streaming che permette di giocare anche senza avere console o PC da gaming: è sufficiente visitare il portale con un qualsiasi dispositivo per iniziare a giocare in streaming. Potete quindi giocare anche sul vostro smartphone, magari collegando un controller bluetooth.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche uno speciale con all'interno tutti i dettagli su come iniziare a giocare Fallout in ordine cronologico dal primo all'ultimo.

Su The Last Of Us Remastered (Ps Hits) - Classics - PlayStation 4 è uno dei più venduti di oggi.