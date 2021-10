Fallout 76 gratis su PC fino al 25 ottobre, nuova prova da Bethesda

Bethesda ha lanciato un nuovo periodo di prova gratuito di Fallout 76 su PC, fino al 25 ottobre potete scaricare gratis il gioco da Steam e Bethesda.net e provarlo liberamente senza costi di alcun tipo, una volta scaduta la prova dovrete però acquistare la versione completa per continuare a giocare.

Fino al 26 ottobre Fallout 76 è in sconto su Steam, la versione standard costa 9.99 euro mentre l'edizione Steel Dawn Deluxe costa 29.99 euro e include oltre al gioco anche i seguenti bonus da utilizzare in-game.

Torre di ricerca della Confraternita d’Acciaio

Saluto della Confraternita d’Acciaio

Barricata della Confraternita d’Acciaio

Pacchetto tattico della Confraternita

Armadietto caserma della Confraternita

Vernice rivendicazione della Confraternita per armatura atomica

Si tratta di una buona occasione per provare il gioco di Bethesda Game Studios, Fallout 76 si è aggiornato per Halloween con nuovi contenuti dedicati alla festa più spaventosa dell'anno, fino al 26 ottobre inoltre sconti sui pacchetti di Atomi come parte della promozione per la Giornata delle Bombe. Negli anni Fallout 76 è stato aggiornato con numerosi contenuti ed è ora un gioco completamente diverso rispetto al lancio, una opportunità in più per testare il gioco, che oltretutto è tornato a popolarsi di utenti su tutte le piattaforme godendo di una seconda vita dopo un lancio non troppo fortunato.