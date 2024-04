Fallout 76 gratis su Prime Gaming: ecco come scaricarlo su PC e Xbox

Giusto in tempo per il lancio della Serie TV di Fallout! A partire da oggi giovedì 11 aprile è possibile riscattare una copia gratuita di Fallout 76 con Amazon Prime Gaming: ecco i passaggi da compiere per scaricarlo.

L'avventura ruolistica a tinte multiplayer di Bethesda e ZeniMax Online guida l'elenco dei nuovi giochi gratis di aprile con Amazon Prime, dando così modo a tutti gli appassionati del genere di riemergere dal Vault 76 e vivere la propria avventura post-apocalittica nell'enorme open world della Zona Contaminata dell'Appalachia.

Per poter riscattare una copia a zero euro di Fallout 76 dovete seguire due diversi procedimenti, in base alla versione desiderata: i fan vecchi e nuovi della serie possono scaricare il gioco sia su piattaforme Xbox (Xbox Series X|S e One) che su PC, ottenendo due specifici codici che consentono lo sblocco del titolo.

Il termine ultimo per riscattare i due codici di Fallout 76 con Amazon Prime Gaming è fissato per il 15 maggio 2024: una volta effettuata l'operazione, il gioco rimarrà per sempre a disposizione nella vostra ludoteca a prescindere dalla sottoscrizione ad Amazon Prime. Già che ci siamo, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento su Fallout e i mostri più assurdi della serie post-apocalittica.