Fallout 76: Guida alle Armi migliori e dove trovarle

Il mondo post apocalittico di Fallout 76 è ricco di pericoli e insidie. Procurarsi l'equipaggiamento migliore è di fondamentale importanza per avere la meglio sui nemici. In questa mini-guida vi parleremo delle armi migliori presenti nel gioco, spiegandovi come ottenerle. Le elenchiamo di seguito:

Fucili a pompa

Che dobbiate vedervela con un temibile Scorched, o che vi troviate a tu per tu con un altro giocatore ostile, avere un Fucile a pompa nel proprio inventario è un consiglio da tenere sempre a mente. Non c'è nulla di più potente a distanza ravvicinata: avvicinatevi abbastanza al nemico, prendete rapidamente la mira e sparate. Semplice ed efficace.

M2 Browning

Quest'arma è capace di sparare 50 proiettili di uranio. Oltre ad essere estremamente efficace contro i robot, il M2 Browning rimane una delle opzioni migliori per affrontare uno Scorchbeast.

Siringa di Rose

Quest'arma è in grado di indebolire gli avversari per 60 secondi, rendendoli particolarmente vulnerabili. Come è facile immaginare, sul campo di battaglia può offrirvi un vantaggio tattico non indifferente. Potete ottenerla presso il resort Top of the World che si trova al centro della mappa, nella regione di Savage Divide, completando le missioni che vi verranno date dal robot di nome Rose che si trova sul tetto del resort.

Fucile Laser

Data la frequenza con cui verrete attaccati dai robot in Fallout 76, avere una buona arma energetica su cui contare è sempre una idea. Il Fucile Laser offre una precisione di tiro molto alta, e si rivela particolarmente efficace da utilizzare con il VATS.

Tempesta Perfetta

Questa SMG infligge 24 punti danno da bruciatura per 3 secondi con ogni colpo. Potete ottenerla completando la missione ottenibile nel parco acquatico di Wavy Willard, interagendo con il robot chiamato Miss Annie. Dopo aver portato a termine i suoi incarichi, verrete ricompensati con la Tempesta Perfetta, una delle migliori armi uniche presenti nel gioco.

Fucile Gauss

Proprio come visto in Fallout 4, con un po' di pratica il Fucile Gauss può rivelarsi un'arma devastante. Sfruttate il danno balistico che può essere caricato per colpire più forte. Caricate il colpo e sparate ai nemici per abbatterli in men che non si dica.

Laser minigun

Questa è una delle armi più potenti di Fallout 76. Per ottenerla vi basterà entrare nella fazione Enclave: una volta fatto, potrete acquistare il Laser minigun per 1.000 tappi. Per raggiungere la base operativa dell'Enclave andate alla discarica a est del fiume, cercate una caverna in cui si trovano dei Deathclaws, eliminateli ed entrate nel vault (sarà necessario avere un'abilità di scassinamento pari almeno a 3).

Continuando a parlare di equipaggiamento, siete riusciti a trovare la Tuta Spaziale e le Tute Hazmat in Fallout 76?