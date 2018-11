Fallout 76 Guida: come ottenere e guadagnare Tappi velocemente

Il mondo post atomico di Fallout 76 è ricco di attività e ricompense da ottenere sul campo. In questa mini-guida vi daremo alcuni consigli utili per guadagnare più velocemente i Tappi, la valuta in-game presente nel gioco.

Consigli generali per guadagnare Tappi

Vendete le armi

Completate le missioni principali e le quest secondarie

Commerciate con gli altri giocatori

Tenete d'occhio i Tappi sparsi nel mondo di gioco e raccoglieteli ogni volta che ne avrete l'occasione

Aumentare le abilità di Hacking e Scassinamento vi consentiranno di depredare stanze e aree altrimenti inaccessibili, dove spesso troverete scorte di Tappi

Usate le carte perk della fortuna per aumentare le probabilità di trovare Tappi nei bottini

Uova di Uomo Falena

Un buon metodo per accumulare Tappi è quello di farmare e vendere le Uova di Uomo Falena. Per trovarle dovrete dirigervi verso il Museo del Mothman e cercare le uova di Uomo Falena. Raccoglietene il maggior numero possibile, quindi ricaricate la partita in un nuovo server per continuare a raccoglierle ancora. Queste uova potranno essere vendute per 4 Tappi al pezzo, permettendovi di accumulare un buon bottino nel giro di poco tempo.

Super Mutanti

Spesso i Super Mutanti trasportano una piccola scorta di Tappi: per sottrarglieli basterà ucciderli e raccoglierli dai loro cadaveri. Ogni volta che incontrate uno di questi nemici, non esitate a eliminarli e a depredarli per ottenere il vostro bottino. Per velocizzare il processo vi consigliamo di visitare il Penitenziario orientale, dove in genere troverete una ventina di Super Mutanti da fare fuori. Ricaricate la partita in un altro server per ripetere l'operazione.

Bombe Nucleari

Vi abbiamo già spiegato come lanciare le Bombe Nucleari in Fallout 76. Ogni volta che un'area viene colpita da una testata atomica, al suo interno potrete depredare risorse preziose e Tappi da aggiungere al vostro bottino. Prima di visitare queste zone, però, assicuratevi di esservi equipaggiati al meglio contro le radiazioni, e di portare con voi una scorta di Stimpak per ogni evenienza.