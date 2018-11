Fallout 76 'ha un grande potenziale' secondo un ex sviluppatore di Obsidian

David Lockwood, ex sviluppatore di Obsidian Entertainment, ha voluto condividere il suo parere su Fallout 76 con il resto della community di appassionati della serie post-apocalittica di Bethesda con un lungo intervento sulle pagine del subreddit ufficiale di Fallout.

Lo sviluppatore alle dipendenze di Obsidian nel periodo che copre le espansioni di Pillars of Eternity, Pillars of Eternity II e Pathfinder Adventures ha voluto difendere il progetto di Fallout 76 esordendo con un eloquente "mi piace il gioco. Mi piace un sacco!"

"Seriamente, anche se non sono un giocatore di MMO. [...] Sono ovviamente un grande fan di Fallout e quando ho sentito parlare di 76 sono stato... cauto nel mio entusiasmo", prova a spiegare Lockwood nella lunga lettera aperta indirizzata a chi guarda con scetticismo a Fallout 76.

"Sono avanzato velocemente fino al livello 76 (esatto, sono attualmente al livello 76) e sono completamente innamorato di questo gioco nonostante i suoi difetti. Ha molti, molti difetti ma posso vedere e sentirne il grande potenziale", è il parere dell'ex sviluppatore di Obsidian nella speranza che "il mancato decollo delle vendite non influessi il processo di sviluppo nel medio-lungo termine. So quanto può essere devastante per un team di sviluppo che trascorre 3 o 4 anni nella m..da vedere sfumare tutte le cose interessanti che pianifichi ma che non puoi fare per colpa della mancanza di soldi".

A detta di Lockwood, comunque, le considerazioni sul potenziale del progetto di Fallout 76 non possono prescindere dal fatto che il titolo, attualmente, soffre "di un numero enorme di bug che non mi permettono di giocare per più di 3 o 4 ore senza crash. [...] Spero davvero che le vendite li aiutino a proseguirne lo sviluppo ma so come funziona in questi casi e capisco che non potranno far crescere il progetto portandolo dove vorrebbero. Sarò triste, ma il mio cuore andrà alle persone che compongono il team di sviluppo".