Fallout 76: alcuni hacker stanno rubando ai giocatori tutti i loro oggetti

Sembra proprio che i problemi per Fallout 76 non vogliano finire e, nelle ultime ore, sono in tanti i giocatori che sostengono di aver perso tutti gli oggetti presenti nel loro inventario a causa di alcuni hacker.

Grazie ad un glitch del titolo Bethesda infatti, alcuni malintenzionati sarebbero in grado di passeggiare a pochi centimetri dai giocatori e sottrargli tutto l'equipaggiamento, lasciandoli letteralmente in mutande e privandoli di armi e armature ottenute tramite ore di farming. Fortunatamente Bethesda è al corrente della problematica che affligge esclusivamente la versione PC del titolo online e ha pubblicato il seguente messaggio sui propri canali social ufficiali:

"Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni riguardanti un exploit relativo alla versione PC di Fallout 76 di cui alcuni cheater stanno abusando. Attualmente siamo al lavoro sul problema e abbiamo già pronta una soluzione che dovrebbe essere pubblicata nel corso delle prossime ore."

Purtroppo non si hanno informazioni su come si comporterà l'azienda nei confronti di chi è caduto vittima dei cheater, anche se è improbabile che questi utenti riavranno indietro i pezzi d'equipaggiamento e i materiali per il crafting che gli sono stati rubati ingiustamente.

