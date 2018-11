Fallout 76 e Hitman 2 scontati a una settimana del lancio, effetto Black Friday?

Come segnalato da Windows Central, numerosi rivenditori inglesi, americani e francesi hanno abbassato il prezzo di Fallout 76 e Hitman 2 a una settimana dal lancio, portandolo a 39.99 dollari/sterline/euro, giusto in tempo per il Black Friday...

Altri titoli recenti sono ora disponibili a prezzo ridotto, pensiamo a Marvel's Spider-Man, Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta, Shadow of the Tomb Raider o Call of Duty Black Ops 4, vedere però due giochi usciti la scorsa settimana già scontati di oltre il 30% ha incuriosito parecchi addetti ai lavori. Allo stato attuale su Amazon Italia è possibile trovare Hitman 2 a 39.99 euro (invece di 69.99 euro) mentre Fallout 76 è in vendita a 54.85 euro anzichè 74.99 euro, cifre tutto sommato contenute per due giochi usciti rispettivamente il 13 e 14 novembre.

Entrambi i titoli purtroppo non sembrano aver riscosso il successo commerciale sperato al momento ma gli sconti potrebbero essere già stai pianificati da tempo in vista delle offerte del Black Friday del 23 novembre e non devono necessariamente essere considerati dei tentativi di aumentare vendite non all'altezza delle aspettative.