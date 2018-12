Fallout 76:il subreddit ufficiale tempestato di domande su The Outer Worlds

L'annuncio di The Outer Worlds, avvenuto nel corso della cerimonia dei Game Awards 2018, ha inasprito ulteriormente i toni delle critiche mosse a Bethesda per il lancio problematico di Fallout 76.

Il trailer di presentazione del nuovo GDR "alla Fallout" di Obsidian Entertainment ha così spinto tantissimi utenti del subreddit ufficiale di Fallout 76 a tempestare di domande Bethesda sulla necessità di abbandonare la vecchia formula ruolistica della saga (specie nella progressione narrativa e nella natura dei dialoghi nelle missioni della campagna principale) in favore di un approccio esclusivamente multiplayer.

La risposta dei moderatori del forum di Reddit non si è fatta attendere e, con uno stringato messaggio che invita coloro che sono interessati a The Outer Worlds a discuterne nel relativo subreddit, specifica che il nuovo progetto di Obsidian non è collegato direttamente a Fallout pur essendo sviluppato dai creatori originari della serie (che ricordiamo essere Tim Cain e Leonard Boyarsky).

Di recente, Bethesda ha provveduto a risolvere alcuni dei problemi più fastidiosi di Fallout 76 con due patch che hanno ridotto il numero di bug e apportato delle modifiche alle meccaniche di gioco richieste dalla community, come l'aumento della capienza massima del deposito e la possibilità di riassegnare i punti S.P.E.C.I.A.L. una volta raggiunto il cinquantesimo livello.

Anche per questo, forse, molti giocatori di Fallout 76 hanno deciso di stemperare i toni della polemica attraverso questa simpatica galleria immagini che racchiude i glitch più divertenti incontrati nel travagliato periodo di lancio dell'ultimo kolossal post-apocalittico di Bethesda.